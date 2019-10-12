«Ювентус» готов включить Рабьо в сделку по переходу Эриксена из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Ювентусе», утверждает Le10Sport. По информации СМИ, туринцы готовы включить в сделку по переходу 27-летнего датчанина хавбека Адриена Рабьо.

Ранее сообщалось, что на Эриксена претендует «Бавария».

В текущем сезоне Эриксен провел 11 матчей за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт со «шпорами» действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает датчанина в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 4 матчах «Ювентуса» и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Его контракт с клубом из Турина действует до 30 июня 2023 года.

«Бавария» заинтересована в переходе Эриксена из «Тоттенхэма»