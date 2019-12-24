«Ювентус» готов предложить Холанну пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год

«Ювентус» продолжает переговоры по поводу перехода форварда «Зальцбурга» Эрлина Холанна, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Юве» ведет переговоры с агентом игрока Мино Райолой. Клуб готов предложить ему пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи работает над завершением сделки.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.