«Ювентус» готов платить Неймару 37 миллионов евро в год

«Ювентус» включился в борьбу за форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает AS. Итальянский клуб готов платить бразильцу 37 миллионов евро, именно столько он получает во Франции. Туринцы намерены предложить 100 миллионов, а также нападающего Пауло Дибалу, которого оценивают в 80 миллионов. Также на Неймара претендуют «Барселона» и «Реал».

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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