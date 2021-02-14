«Ювентус» готов отдать «Реалу» Демирала взамен на Варана

«Ювентус» и «Реал» могут обменяться игроками, сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб планирует приобрести защитника мадридцев Рафаэля Варана, а взамен предложить 22-летнего турецкого игрока Мериха Демирала.

Соглашение Варана с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года. Сообщалось, что в конце сезона-2020/21 27-летний француз покинет «сливочных». В этом розыгрыше защитник провел 28 матчей, отметившись 2 голами.