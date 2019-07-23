"Ювентус" готов отдать Матюиди и Дибалу за Неймара

"Ювентус" хочет приобрести форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "Юве" готов отдать за бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег. "ПСЖ" такое предложение не устраивает - их интересуют только деньги. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Барселону".

27-летний Неймар в прошлом сезоне провел 28 матчей з "ПСЖ" и забил 23 мяча при 13 голевых передачах. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.