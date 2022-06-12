Источник: «Ювентус» договорился с Костичем

«Ювентус» достиг договоренности с полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, несмотря на желание футболиста, немецкий клуб хочет сохранить 29-летнего серба и предлагает ему контракт с повышением зарплаты с 2,5 до 4 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Айнтрахта» готово продать Костича за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он забил 7 голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за немецкий клуб.

Контракт Костича истекает в июне 2023 года.