Sport Mediaset: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Соглашение 24-летнего Миранчука с «Локо» рассчитано до 2021 года, и летнее трансферное окно будет последним шансом для железнодорожников выручить за него средства. Аналогичным путем «Юве» подписал, в частности, нападающего Криштиану Роналду и защитника Маттейса де Лигта.

Сумма сделки пока неизвестна. Отмечается, что боссы «Юве» впечатлены игрой футболиста сборной России и его двумя голами в ворота их команды в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20. Миранчук дважды во встречах с «Ювентусом» становился автором единственного мяча «Локо» — оба раза красно-зеленые проиграли со счетом 1:2.

Ранее итальянское издание Calciomercato сообщало, что «Локомотив» готов отпустить в «Ювентус» и Алексея, и его брата Антона Миранчука за 100 миллионов евро.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» говорил, что его не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. Он также добавил, что братья будут сами принимать решение о своем будущем.

Всего в текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей за «Локо», забил 8 мячей и сделал 3 голевых передачи.

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