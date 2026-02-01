«Ювентус» арендовал Бога у «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Жереми Бога на правах аренды перешел в «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Бога выступал за «Ниццу» с лета 2023 года. До этого он играл за «Аталанту», «Сассуоло», «Челси», «Бирмингем», «Гранаду» и «Ренн».

В этом сезоне 29-летний ивуариец провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 миллионов евро.