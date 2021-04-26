Юрий Семин ответил на вопрос, стоит ли Головину уходить из «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, стоит ли российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину уходить в другой клуб в ближайшее трансферное окно.

«Стоит ли уходить Головину из «Монако»? В этом вопросе две позиции — финансовая и спортивная, — сказал Семин «СЭ». — С точки зрения второй, он стабильно играет в «Монако». От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. «Монако» — это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены. Но есть же еще финансовая ситуация — если будет какое-то более выгодное предложение, то может и сменить обстановку. Ему нужно выбрать что-то одно. Головин умный парен. Уверен, что он разберется и сделает правильный выбор».

В текущем сезоне 24-летний россиянин забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с «Монако» рассчитано до лета 2024 года.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком после 34 матчей.

(Артем Бухаев)