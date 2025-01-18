Белоус: «К нам сегодня хорошие футболисты, если и едут, то с неохотой»

Функционер Юрий Белоус прокомментировал трансферную кампанию клубов РПЛ.

«Такая ситуация понятна. К нам сегодня хорошие футболисты, если и едут, то с неохотой. Потому что российские клубы не играют в еврокубках. А еврокубки — витрина для игроков. Можно, конечно, переплачивать за них в разы, давать им неадекватные зарплаты, но лучше этого не делать. И, прежде чем кого-то купить, надо кого-то продать — это надо понимать.

То, что некоторые иностранцы опаздывают на сборы и получают за это штрафы, не показатель. Это было и в лучшие для нашего футбола времена. Очевидно, только шесть-семь клубов РПЛ могут позволить себя приличные трансферы, остальные комплектуются «по остаточному принципу», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Ранее на сбор московского «Динамо» не приехал полузащитник Бителло, оставшись в Бразилии. Также в расположение своих команд отказываются возвращаться еще несколько латиноамериканских игроков из РПЛ.