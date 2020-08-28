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Юрген Клопп: «Месси в «Ливерпуле» не будет»

16:00
Лионель Месси. Фото Goal
Лионель Месси. Фото Goal
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне поединка за Суперкубок Англии против «Арсенала» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Интересен ли мне Месси? Конечно, каждый тренер хотел бы видеть его в своей команде. Но Лионеля в «Ливерпуле» не будет. Клуб не готов платить такие внушительные суммы отступных», — сказал Клопп в интервью клубной пресс-службе.

Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится в субботу, 29 августа. Начало встречи — в 18.30 мск.

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