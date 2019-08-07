Юмтити может перейти в "Арсенал" из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити может покинуть команду летом, утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, 25-летний француз может продолжить карьеру в "Арсенале".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к Юмтити. Отметим, что среду, 7 августа, защитник Лоран Косьельни перешел в "Бордо" из "Арсенала".

В прошедшем сезоне Юмтити сыграл в 15 матчах за "Барселону" и отметился одной голевой передачей. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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