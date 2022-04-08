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«Мы объявим, когда придет время». Нагельсманн — о покупке игроков «Аякса» Гравенберха и Мазрауи

Юлиан Нагельсманн рассказал об интересе к футболистам «Аякса» Гравенберху и Мазрауи
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил потенциальные покупки полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха и защитника амстердамцев Нуссаира Мазрауи.

«Я буду только счастлив, если это так. Я не комментирую слухи. Мы объявим, когда придет время. Оба игрока хороши, но давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany.

Гравенберх в текущем сезоне сыграл за «Аякс» 38 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Конракт 19-летнего полузащитника действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Мазрауи провел в текущем сезоне 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца амстердамцами истекает в июне 2022 года. По данным Transfermarkta, стоимость футболиста 20 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Ахмат
Зенит

П2

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Спартак
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

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X2

15%

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П1

13%

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ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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