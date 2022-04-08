Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил потенциальные покупки полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха и защитника амстердамцев Нуссаира Мазрауи.

«Я буду только счастлив, если это так. Я не комментирую слухи. Мы объявим, когда придет время. Оба игрока хороши, но давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany.

Гравенберх в текущем сезоне сыграл за «Аякс» 38 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Конракт 19-летнего полузащитника действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Мазрауи провел в текущем сезоне 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца амстердамцами истекает в июне 2022 года. По данным Transfermarkta, стоимость футболиста 20 миллионов евро.