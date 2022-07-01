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Сегодня, 06:13

Йович на следующей неделе пройдет медосмотр в «Фиорентине»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Лука Йович продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего серба претендует «Фиорентина». Сообщается, что игрок пройдет медобследование во флорентийском клубе на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину».

В минувшем сезоне Йокич провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи.

Лука Йович
ФК Реал
ФК Фиорентина
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