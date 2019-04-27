Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре начал карьеру футбольного агента, сообщают журналисты украинско передачи "ТаТоТаке". Сейчас 35-летний футболист находится в Киеве. Он пытается устроить в "Динамо" 19-летнего нигерийского хавбека Джозефа.

35-летний Туре ранее выступал за "Беверне" (Бельгия), "Металлург" Донецк (Украина), "Олимпиакос" (Греция), "Монако" (Франция), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия). В европейских клубах провел 599 матчей, в которых забил 100 голов.

Туре становился чемпионом Греции, Испании (2) и Англии (3). С "Барселоной" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Кот д'Ивуара провел 102 матча, в которых забил 19 мячей. В 2015 году выиграл Кубок Африки.