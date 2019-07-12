Янис Хаджи перешел в "Генк". Этим летом им интересовался "Спартак"

"Генк" объявил о подписании контракта с полузащитником Янисом Хаджи. Контракт с 20-летним экс-футболистом "Вииторула" рассчитан на 5 лет. Интерес к Хаджи этим летом проявлял московский "Спартак", чье предложение называлось наиболее выгодным. Также его покупку рассматривали "Барселона" и неназванный клуб из Англии.

Янис Хаджи - сын главного тренера "Вииторула", бывшего капитана сборной Румынии Георге Хаджи. В сезоне-2018/19 Хаджи-младший в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.