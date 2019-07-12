Янис Хаджи, которым интересовался "Спартак", прилетел в Бельгию

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи прилетел в Бельгию для завершения оформления перехода в "Генк", сообщает HLN. 20-летни румын прибыл в Завентем в сопровождении отца, главного тренера "Вииторула", бывшего капитана и рулевого сборной Румынии Георге Хаджи.

Интерес Хаджи проявляет московский "Спартак". Также его покупку рассматривают "Барселона" и неназванный клуб из Англии.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.