Янис Хаджи, которым интересовался "Спартак", прилетел в Бельгию

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи прилетел в Бельгию для завершения оформления перехода в "Генк", сообщает HLN. 20-летни румын прибыл в Завентем в сопровождении отца, главного тренера "Вииторула", бывшего капитана и рулевого сборной Румынии Георге Хаджи.
Интерес Хаджи проявляет московский "Спартак". Также его покупку рассматривают "Барселона" и неназванный клуб из Англии.
В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.
Barcelona, Ajax en Anderlecht vissen achter het net voor zoon van levende legende Hagi: “Genk zou juiste keuze voor hem zijn” https://t.co/gZmJaWmp4x pic.twitter.com/ok5zN7ikYT— Sportwereld.be (@sportwereld_be) 12 июля 2019 г.
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