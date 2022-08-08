«Вулверхэмптон» заплатит за Гедеша 30 миллионов евро

Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб готовится провести медобследование 25-летнего португальца на этой неделе. «Волки» заплатят за игрока 30 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Гедеш провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.