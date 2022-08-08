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Сегодня, 05:35

«Вулверхэмптон» заплатит за Гедеша 30 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб готовится провести медобследование 25-летнего португальца на этой неделе. «Волки» заплатят за игрока 30 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Гедеш провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.

ФК Валенсия
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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