15 августа, 08:17

«Вулверхэмптон» заплатит 12 миллионов евро за Чатчуа из «Вероны»

Павел Лопатко

«Вулверхэмптон» заинтересован в подписании защитника «Вероны» Джексона Чатчуа, сообщает инсайдер Альфредо Педулла.

По данным источника, английский клуб готов отдать за 23-летнего камерунца 12 миллионов евро. Это оказалось достаточно убедительным для клуба серии А, в то время как игрок согласился с личными условиями и дал понять, что этот трансфер состоится.

Планируется, что Чатчуа вылетит в Великобританию 15 августа, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В сезоне-2024/25 Чатчуа в 37 матчах за «Верону» во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.

