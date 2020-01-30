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«Вулверхэмптон» приобрел Поденсе у «Олимпиакоса»

13:45
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Полузащитник Даниэл Поденсе покинул «Олимпиакос» и стал игроком «Вулверхэмптона», сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что контракт рассчитан на 4,5 года. По сообщениям в СМИ, сумма трансфера составит около 17 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 24-летний португалец провел 27 матчей за «Олимпиакос», отличившись пятью голами и пятью голевыми передачами.

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