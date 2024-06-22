«Вулверхэмптон» отказался продавать Килмана в «Вест Хэм» за 25 миллионов фунтов

«Вулверхэмптон» не стал продавать защитника Макса Килмана в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

«Волки» отклонили предложение «молотобойцев» в размере 25 миллионов фунтов. Клуб не собирается продавать 27-летнего англичанина, с которым подписал контракт на пять лет в 2023 году.

Килман выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за команду во всех турнирах.