«Вулверхэмптон» не будет покупать Жиру и Ориги

«Вулверхэмптон» может отказаться от идеи покупать нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По данным источника, «волки» не будут приобретать форварда «Челси» Оливье Жиру или нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги. Руководство не хочет тратить средства этой зимой.

«Вулверхэмптон» искал подходящего игрока на замену форварду Раулю Хименесу, который травмировался, однако футболист уже приступил к тренировкам.