«Вулверхэмптон» намерен подписать Крейчи из «Жироны»

«Вулверхэмптон» заинтересован в трансфере защитника «Жироны» Ладислава Крейчи, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 26-летний чех произвел впечатление на скаутов английского клуба во время своего дебютного сезона за «Жирону». «Вулверхэмптон» уже сделал предложение о переходе. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Крейчи в 36 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.