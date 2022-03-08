«Вулверхэмптон» интересуется Пучем из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, 22-летним испанцем интересуется «Вулверхэмптон». Футболист недоволен количеством игрового времени, хотя летом отказался от ухода из «Барсы», чтобы заработать место в стартовом составе.