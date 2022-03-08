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Сегодня, 12:22

«Вулверхэмптон» интересуется Пучем из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, 22-летним испанцем интересуется «Вулверхэмптон». Футболист недоволен количеством игрового времени, хотя летом отказался от ухода из «Барсы», чтобы заработать место в стартовом составе.

В текущем сезоне Пуч провел 13 матчей за «Барселону», отыграв 363 минуты, и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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