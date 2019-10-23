«Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» хотят приобрести Сусо

Нападающий «Милана» Сусо входит в сферу интересов «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма», сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato , что у футболиста прописана в контракте сумма отступных в 38 миллионов евро, которая распространяется только на иностранные клубы. 25-летний испанец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Милан».

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