"Всегда хотел играть в чемпионате Англии". Игуаин - о переходе в "Челси"

Новичок "Челси" Гонсало Игуаин заявил, что всегда хотел играть в чемпионате Англии. 31-летний аргентинский форвард присоединился к "синим" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- Я решил воспользоваться возможностью присоединиться к "Челси", - приводит слова Игуаина официальный сайт "синих". - Эта команда всегда нравилась мне. У нее большая история и прекрасный стадион. "Челси" выступает в АПЛ - чемпионате, в котором я всегда хотел играть. Надеюсь, что смогу оправдать доверие клуба. С нетерпением ожидаю момента, когда я сыграю за "Челси". Надеюсь, смогу быстро адаптироваться здесь.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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