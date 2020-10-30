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Вратарь «Шахтера» заинтересовал топ-клубы Англии

19:25
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Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин может перейти в «Арсенал» или в «Челси», сообщает Corriere dello Sport.

19-летний украинец в этом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов, где провел два удачных матча против «Реала» (3:2) и «Интером» (0:0). Дончане готовы отпустить голкипера за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне УПЛ Трубин провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

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