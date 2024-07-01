Вратарь сборной Грузии Мамардашвили отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии»

Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии».

«У «Баварии» по-прежнему есть лучший вратарь в мире, поэтому мой переход туда в данный момент невозможен. Я бы согласился на трансфер только в том случае, если бы знал, что буду играть», — приводит журналист Патрик Бергер слова Мамардашвили.

Мамардашвили выступает на клубном уровне за «Валенсию» с июля 2021 года. Контракт голкипера с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

На Евро-2024 Мамардашвили отразил 30 ударов по своим воротам, что является вторым показателем за всю историю турнира. Рекорд принадлежит россиянину Игорю Акинфееву, который отбил 32 удара на чемпионате Европы-2008.