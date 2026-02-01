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1 февраля, 16:57

Вратарь Ортега перешел из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест»

Сергей Ярошенко

«Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря Штефагна Ортеги в «Ноттингем Форест».

Контракт 33-летнего немца с новым клубом рассчитан до июня 2026 года. Голкипер будет выступать за «Ноттингем» под 27-м номером.

Ортега перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За это время на его счету 56 матчей, 25 из которых он отыграл на ноль. В составе «Сити» он дважды стал чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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