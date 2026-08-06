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6 августа, 22:55

Вратарь «Манчестер Сити» Траффорд перешел в «Лидс»

Руслан Минаев

«Лидс» объявил о переходе вратаря «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда.

23-летний англичанин подписал пятилетний контракт. СМИ сообщали, что сумма сделки составит 45 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Траффорд — воспитанник «Манчестер Сити», с июля 2023 года по июль 2025 года голкипер выступал за «Бернли», после чего вернулся в родной клуб. В сезоне-2025/26 вратарь провел 17 матчей за «горожан» во всех турнирах и пропустил 13 голов, отыграв 8 встреч на ноль.

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ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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