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Сегодня, 14:35

Гильерме может продлить контракт с «Локомотивом». Новое соглашение рассчитано до конца 2023 года

«Локомотив» может продлить контракт с Гильерме на полтора года
Читать «СЭ» в
Маринато Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» близок к продлению контракта с вратарем Маринато Гильерме на полтора года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Новый контракт будет рассчитан до конца 2023 года.

Нынешнее соглашение 36-летнего голкипера истекает в июне 2022 года.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

В текущем сезоне голкипер провел за железнодорожников 17 матчей в Тинькофф РПЛ, отстояв три матча на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4689837-lokomotiv-blizok-k-prodleniyu-kontrakta-s-gilerme-do-konca-2023-goda.html
Маринато Гильерме
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