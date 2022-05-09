Гильерме может продлить контракт с «Локомотивом». Новое соглашение рассчитано до конца 2023 года

«Локомотив» может продлить контракт с Гильерме на полтора года

«Локомотив» близок к продлению контракта с вратарем Маринато Гильерме на полтора года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Новый контракт будет рассчитан до конца 2023 года.

Нынешнее соглашение 36-летнего голкипера истекает в июне 2022 года.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

В текущем сезоне голкипер провел за железнодорожников 17 матчей в Тинькофф РПЛ, отстояв три матча на ноль.