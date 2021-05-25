Вратарь «Лилля» Меньян подпишет пятилетний контракт с «Миланом»

Вратарь «Лилля» Майк Меньян может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний француз достиг договоренности с руководством миланского клуба. Футболист уже прибыл в Милан и в ближайшее время подпишет контракт на пять лет. Ожидается, что «Лилль» получит за Меньяна 13 миллионов евро плюс бонусы до 2 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Меньян провел 48 матчей за «Лилль», в том числе все матчи в чемпионате Франции, 23 раза сыграв на ноль и пропустив 38 мячей. Вместе с командой вратарь стал чемпионом Франции.