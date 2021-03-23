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Вратарь «Лилля» Меньян может перейти в «Тоттенхэм»

15:15
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«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобрести вратаря «Лилля» Майка Меньяна, в случае ухода Уго Ллориса, сообщает Get French Football News.

По информации источника, у 25-летнего вратаря нет желания продлевать контракт к «Лиллем», который заканчивается летом 2022 года. Но клуб не позволит ему уйти бесплатно и собирается продать игрока в трансферное окно. Тренеры «Тоттенхэма» не против работать с французом, в случае ухода вратаря «шпор» Уго Ллориса. Сумма сделки оценивается в 25 млн евро.

В текущем сезоне Меньян провел 39 матчей за «Лилль» во всех турнирах и пропустил 33 гола.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/tottenham-are-targeting-a-summer-move-for-mike-maignan/

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