Вратарь «Лилля» Меньян может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобрести вратаря «Лилля» Майка Меньяна, в случае ухода Уго Ллориса, сообщает Get French Football News.

По информации источника, у 25-летнего вратаря нет желания продлевать контракт к «Лиллем», который заканчивается летом 2022 года. Но клуб не позволит ему уйти бесплатно и собирается продать игрока в трансферное окно. Тренеры «Тоттенхэма» не против работать с французом, в случае ухода вратаря «шпор» Уго Ллориса. Сумма сделки оценивается в 25 млн евро.

В текущем сезоне Меньян провел 39 матчей за «Лилль» во всех турнирах и пропустил 33 гола.