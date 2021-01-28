Вратарь «Кристал Пэлас» может перейти в «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» заинтересован в приобретении голкипера «Кристал Пэлас» Висенте Гуаиты, сообщает Mundo Deportivo.

Основной вратарь «Сосьедада» Мигель Анхель Мойя травмирован, и клуб ищет ему замену. В сферу интересов басков попал 34-летний испанский вратарь «Кристал Пэласа». В Испании голкипер выступал за «Валенсию», «Рекреативо» и «Хетафе». Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

Гуаита играет за «Кристал Пэлас» с 2018 года. В текущем сезоне он отыграл в 20 матчах АПЛ и пропустил 36 мячей.