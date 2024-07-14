Шмейхель пройдет медосмотр в «Селтике» в начале следующей недели

Вратарь Каспер Шмейхер пройдет медицинский осмотр в «Селтике» в начале следующей недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Процедура запланирована на 16-17 июля.

37-летний датчанин, который является свободным агентом, подпишет контракт с шотландским клубом на один год с опцией продления до конца июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 Шмейхель выступал за «Андерлехт», в составе которого провел 32 матча, пропустил 33 гола и отыграл 8 встреч на ноль.