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Сегодня, 07:27

Шмейхель пройдет медосмотр в «Селтике» в начале следующей недели

Руслан Минаев
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Вратарь Каспер Шмейхер пройдет медицинский осмотр в «Селтике» в начале следующей недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Процедура запланирована на 16-17 июля.

37-летний датчанин, который является свободным агентом, подпишет контракт с шотландским клубом на один год с опцией продления до конца июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 Шмейхель выступал за «Андерлехт», в составе которого провел 32 матча, пропустил 33 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Каспер Шмейхель
Футбол
ФК Селтик
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