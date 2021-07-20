Вратарь Карсон подписал контракт с «Манчестер Сити»

Вратарь Скотт Карсон подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год.

«Для меня большая честь быть частью клуба. Находиться рядом с Гвардиолой и его штабом — это фантастика, и я чувствую, что многому научился с тех пор, как присоединился к команде. Ребята сразу заставили меня почувствовать себя как дома», — приводит слова Карсона официальный сайт клуба.

В 2019 году 35-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» на правах аренды из «Дерби Каунти». 14 мая 2021 года он впервые вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:3).

Также это был первый выход на поле в стартовом составе за 3645 дней. Последний раз Карсон выходил на поле в чемпионате Англии в мае 2011 года в составе «Вест Бромвича». Это самый длинный промежуток между двумя играми для вратаря в АПЛ.