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Возможный новичок «Барселоны» Ольмо попрощался с «Лейпцигом» в соцсетях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо опубликовал прощальный пост с клубом в соцсетях.

«Молодой клуб, молодой футболист. Мы выросли, завоевали первые трофеи и вместе творили историю. Два кубка Германии и Суперкубок – это лишь некоторые из многих незабываемых моментов, которые всегда останутся со мной.

Спасибо, что позволили мне быть частью всего путешествия. «Лейпциг», ты навсегда останешься в моем сердце», – написал Ольмо.

6 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» договорилась с «Лейпцигом» о трансфере 26-летнего испанца за 55 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне 26-летний хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лейпциг
Дани Ольмо
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