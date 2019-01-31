Воспитанник "Реала" стал одноклубником Черышева в "Валенсии"

Нападающий Рубен Собрино перешел из "Алавеса" в "Валенсию", сообщает официальный сайт "летучих мышей". Контракт подписан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний испанец сыграл в 22 матчах за "Валенсию", забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Собрино является воспитанником "Реала", но не провел за основную команду сливочных ни одной игры. Правами на игрока также владел "Манчестер Сити", но непременно отдавал футболиста в аренду, пока не продал в "Алавес" летом 2017 года за 2 миллиона евро.

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