Воспитанник ЦСКА стал игроком СКА из Ростова-на-Дону
17:44
Воспитанник ЦСКА, полузащитник Семен Федотов перешел в СКА из Ростова-на-Дону, информирует пресс-служба российской команды.
Ранее Федотов выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Химик», питерское «Динамо», владимирское «Торпедо» и «Калев».
Последним клубом 27-летнего футболиста стал КАМАЗ. Федотов привлекался в юношескую и молодежную сборные России.
Отметим, что СКА выступает в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.
Состав ростовских армейцев пополнил воспитанник ЦСКА Семен Федотов.— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) August 23, 2019
Полузащитник выступал за ЦСКА, «Локомотив», дзержинский «Химик», питерское «Динамо», владимирское «Торпедо» и эстонский «Калев».
Последним клубом 27-летнего футболиста стал КАМАЗ из Набережных Челнов. pic.twitter.com/8Zpcxu8BrW