Воспитанник ЦСКА стал игроком СКА из Ростова-на-Дону

Состав ростовских армейцев пополнил воспитанник ЦСКА Семен Федотов.



Полузащитник выступал за ЦСКА, «Локомотив», дзержинский «Химик», питерское «Динамо», владимирское «Торпедо» и эстонский «Калев».



Последним клубом 27-летнего футболиста стал КАМАЗ из Набережных Челнов. pic.twitter.com/8Zpcxu8BrW