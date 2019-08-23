Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Воспитанник ЦСКА стал игроком СКА из Ростова-на-Дону

17:44
Теги:

Воспитанник ЦСКА, полузащитник Семен Федотов перешел в СКА из Ростова-на-Дону, информирует пресс-служба российской команды.

Василий Вакуленко.Баста: «Я — из русского рэпа. Мне не страшен футбольный хейт»

Ранее Федотов выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Химик», питерское «Динамо», владимирское «Торпедо» и «Калев».

Последним клубом 27-летнего футболиста стал КАМАЗ. Федотов привлекался в юношескую и молодежную сборные России.

Отметим, что СКА выступает в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация

http://xn----7sbh3awamefk.xn--p1ai/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир