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Воспитанник ЦСКА Елеев перешел в «Енисей»

13:37
Максим Елеев. Фото ПФК ЦСКА
Максим Елеев. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Максим Елеев стал игроком «Енисея», сообщает официальный сайт армейцев 22 февраля.

19-летний россиянин проведет в красноярском клубе полтора сезона, причем ЦСКА в любом момент может отозвать футболиста обратно.

В первой части сезона Елеев играл в «Акроне», в составе которого провел 22 матча в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-pereshel-v-enisey-na-pravakh-arendy/

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