Воспитанник ЦСКА Елеев перешел в «Енисей»

Защитник ЦСКА Максим Елеев стал игроком «Енисея», сообщает официальный сайт армейцев 22 февраля.

19-летний россиянин проведет в красноярском клубе полтора сезона, причем ЦСКА в любом момент может отозвать футболиста обратно.

В первой части сезона Елеев играл в «Акроне», в составе которого провел 22 матча в ФНЛ.