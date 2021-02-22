Воспитанник ЦСКА Елеев перешел в «Енисей»
13:37
Защитник ЦСКА Максим Елеев стал игроком «Енисея», сообщает официальный сайт армейцев 22 февраля.
19-летний россиянин проведет в красноярском клубе полтора сезона, причем ЦСКА в любом момент может отозвать футболиста обратно.
В первой части сезона Елеев играл в «Акроне», в составе которого провел 22 матча в ФНЛ.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-pereshel-v-enisey-na-pravakh-arendy/
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