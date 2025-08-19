«Вольфсбург» хочет подписать Ломонако из «Индепендьенте»

«Вольфсбург» заинтересован в трансфере защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако, сообщает Sky Germany.

По данным источника, переговоры по поводу трансфера 23-летнего аргентинца уже начались. Немецкий клуб намерен укрепить оборону после травмы словацкого защитника Дениса Вавро.

В начале августа 2025 года стало известно об интересе к Ломонако со стороны «Спартака».

В сезоне-2025 в 33 матчах во всех турнирах Ломонако отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «Индепендьенте» действует до 31 декабря 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.