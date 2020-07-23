Во Франции утверждают, что «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Нима»
20:19
Полузащитник «Нима» Сиди Сарр может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает wiwsport.com. По информации СМИ, 24-летний сенегальский футболист попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака».
На хавбека также претендует «Порту» и два клуба из чемпионата Франции. При этом отмечается, что Сарр не готовится к новому сезона в составе «Нима».
В сезоне-2019/20 Сарр провел 27 матчей за «Ним» и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 1,6 миллиона евро.
Опрос
проголосовало: 1011Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...