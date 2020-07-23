Во Франции утверждают, что «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Нима»

Полузащитник «Нима» Сиди Сарр может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает wiwsport.com. По информации СМИ, 24-летний сенегальский футболист попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака».

На хавбека также претендует «Порту» и два клуба из чемпионата Франции. При этом отмечается, что Сарр не готовится к новому сезона в составе «Нима».

В сезоне-2019/20 Сарр провел 27 матчей за «Ним» и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 1,6 миллиона евро.