Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Во Франции подтвердили переговоры «Бордо» с российским клубом по Отавио

00:28
Отавио. Фото Instagram
Отавио. Фото Instagram
Теги:

Портал Girondinfos подтвердил информацию о переговорах «Бордо» по продаже полузащитника Отавио. Отмечается, что у французского клуба по 27-летнему бразильцу есть несколько предложений, в том числе одно из России в размере 2 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, поэтому «Бордо» не против продажи. Сам футболист пока изучает все возможные варианты продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио.

В текущем сезоне Отавиу провел 16 матчей в чемпионате Франции и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
1
0
Реклама