Во Франции подтвердили переговоры «Бордо» с российским клубом по Отавио
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Портал Girondinfos подтвердил информацию о переговорах «Бордо» по продаже полузащитника Отавио. Отмечается, что у французского клуба по 27-летнему бразильцу есть несколько предложений, в том числе одно из России в размере 2 миллионов евро.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, поэтому «Бордо» не против продажи. Сам футболист пока изучает все возможные варианты продолжения карьеры.
Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио.
В текущем сезоне Отавиу провел 16 матчей в чемпионате Франции и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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