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Во Франции опровергли слухи о возможном переходе хавбека «Нанта» в «Спартак»

09:30
Абдулайе Туре. Фото AFP
Абдулайе Туре. Фото AFP
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Французский журналист Дэвид Фелиппо опроверг информацию о возможном переходе хавбека «Нанта» Абдулайе Туре в «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что красно-белые ведут переговоры с «Нантом» о трансфере 26-летнего французского футболиста.

«По моей информации ничего не было. Предложения не было», — приводит слова Фелиппо les-transferts.com.

В текущем сезоне Туре провел 2 матча за «Нант» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

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