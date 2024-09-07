Кузьмичев: «Антон Миранчук продолжит карьеру в Европе. Но не в «Аяксе»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал, где продолжит карьеру полузащитник Антон Миранчук.

— Антон Миранчук может перейти в «Аякс»?

— Вариант с «Аяксом» нереален. Но то, что Антон окажется в европейском клубе, могу сказать с уверенностью в 99,9 процента. К сожалению, у меня нет полномочий называть конкретный клуб.

— А с «Аяксом» были контакты?

— Нет, все на уровне слухов. Никаких контактов с представителями амстердамцев не было. Думаю, в ближайшие дни появится официальная информация о новом клубе Антона.

— Чемпионат по уровню выше Голландии?

— Ну... Не знаю. Голландский чемпионат, мне кажется, поинтереснее.

Летом этого года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.