Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:08

Президент «Манчестер Сити»: «Мы следили за Холанном последние 5 лет. Он принесет нам отличные воспоминания»

Владелец «Манчестер Сити» рассказал о деталях перехода Холанна
Читать «СЭ» в

Владелец «Манчестер Сити» Хальдун Аль Мубарак рассказал о деталях перехода нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Мы следили за Эрлином в течение 4 или 5 лет, начиная с его первых дней в Норвегии и до переезда в Дортмунд. Мы видели его прогресс за эти годы и видели, как он превратился из очень талантливого, высококвалифицированного молодого игрока в одного из самых, если не самого превосходного нападающего в мире.

Каждый большой клуб хотел приобрести его, и я рад, что Холанн присоединился к нам. Для клуба это идеальное решение. Мы получаем действительно феноменального игрока, который подарит нам отличные воспоминания», — цитирует Аль Мубарака пресс-служба «горожан».

В мае «Манчестер Сити» объявил о покупке Холанна у дортмундской «Боруссии». Норвежец начнет выступать за английскую команду с сезона-2022/23.

В этом сезоне 21-летний норвежец забил 28 голов и сделал 7 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Куда уходит Бакаев, где окажется Дзюба и кого покупает ЦСКА. Последние трансферные новости РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владелец «Манчестер Сити» подтвердил, что летом «горожане» подпишут еще двух футболистов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости