Президент «Манчестер Сити»: «Мы следили за Холанном последние 5 лет. Он принесет нам отличные воспоминания»

Владелец «Манчестер Сити» Хальдун Аль Мубарак рассказал о деталях перехода нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Мы следили за Эрлином в течение 4 или 5 лет, начиная с его первых дней в Норвегии и до переезда в Дортмунд. Мы видели его прогресс за эти годы и видели, как он превратился из очень талантливого, высококвалифицированного молодого игрока в одного из самых, если не самого превосходного нападающего в мире.

Каждый большой клуб хотел приобрести его, и я рад, что Холанн присоединился к нам. Для клуба это идеальное решение. Мы получаем действительно феноменального игрока, который подарит нам отличные воспоминания», — цитирует Аль Мубарака пресс-служба «горожан».

В мае «Манчестер Сити» объявил о покупке Холанна у дортмундской «Боруссии». Норвежец начнет выступать за английскую команду с сезона-2022/23.

В этом сезоне 21-летний норвежец забил 28 голов и сделал 7 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.