Владелец «Манчестер Сити» подтвердил, что летом «горожане» подпишут еще двух футболистов

Владелец «Манчестер Сити» Хальдун Аль Мубарак подтвердил, что «горожане» осуществят еще несколько трансферов во время летнего трансферного окна.

«Я могу подтвердить, что игроков будет больше. Мы стремимся усилить команду там, где это нужно. Каждый сезон, кто-то уходит и нам приходится постоянно обновлять команду. Мы всегда будем к этому стремиться. Мы уже подписали двоих, но ожидаю, что сделаем еще два трансфера», — цитирует Аль Мубарака пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» уже подписал нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна и форварда «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса.

Ранее сообщалось об интересе манкунианцев к защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье и хавбеку «Лидса» Калвину Филлипсу.