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Сегодня, 01:29

Владелец «Фамаликана» заблокировал переход капитана команды в РПЛ

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Израильский миллиардер Идан Офер, нынешнее состояние которого оценивается в 17 миллиардов долларов, заблокировал переход капитана «Фамаликана» Ричелли в один из российских клубов.

Как сообщает One.co.il, Офер, владеющий 85 процентами акций клуба, наложил вето на возможный переход защитника еще с января 2024 года. 25-летним бразильцем интересовались ЦСКА, «Рубин» и «Химки».

По информации источника, миллиардер, проживающий в Лондоне, принял такое решение по политическим мотивам.

Эли Швидлер

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