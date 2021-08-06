Владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с представителями Месси

Владелец «Челси» Роман Абрамович провел встречу с представителями бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Diario AS.

По данным источника, российский бизнесмен хотел бы видеть аргентинца в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Пока неизвестно, как переговоры по Месси повлияют на эту сделку.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до этого заявил, что клуб не будет претендовать на Месси. Игроком, по данным СМИ, интересуется «ПСЖ».

Ранее «Барселона» объявила, что контракт с аргентинцем, который истек летом, не будет продлен. 34-летний футболист был в структуре «Барселоны» с 2000 года. В составе команды он выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 7 Кубков и 8 Суперкубков Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов.