Владелец «Брешии» рассказал о предложениях «ПСЖ» и «Барселоны» по трансферу Тонали

Владелец «Брешии» Массимо Челлино рассказал об интересе к полузащитнику Сандро Тонали со стороны топ-клубов.

— Я влюбляюсь в некоторых игроков, и никогда бы не хотел их продавать, — приводит слова Челлино Corriere dello Sport. — Но я понимаю, что у парня есть важные личные цели, семья, которая поддерживает его, особенно мать.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелайфи хотел бы, чтобы Тонали был в Париже, он написал мне сегодня. Но он не хочет ехать во Францию, он предпочитает «Интер» и «Ювентус». Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил мне 40 млн евро, «Фиорентина» готова сделать все возможное для перехода, но его судьба более или менее решена.

До коронавируса «Барселона» предложила 65 млн евро плюс двух очень интересных игроков по 7,5 млн евро каждый, один из которых защитник.

Я ни с кем не веду переговоры. Есть еще 12 игр, и Тонали должен сохранять спокойствие.